الملك سلمان: القمة الخليجية تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القمة الخليجية الطارئة تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي.



وقال الملك سلمان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية: "يطيبُ لي أن أرحبَ بكم في بلدكم الثاني المملكةِ العربية السعودية، وأشكرَ لكم تلبية الدعوة لهذه القمةِ الطارئة، والتي تنعقدُ في ظل تحدياتٍ مباشرةٍ تهددُ الأمنَ والاستقرار إقليميًا ودوليًا. لقد استطعنا في الماضي تجاوزَ العديدِ من التحديات التي استهدفت الأمنَ والاستقرار،وكذلك الحفاظُ على المكتسبات وتحقيقُ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية في دولنا".



وتابع: "سنعملُ معًا بحولِ الله لمواجهةِ جميع التحديات والتهديدات بعزمٍ وحزم".