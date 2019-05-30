القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
الثقافة
الخميس 30/مايو/2019 - 10:14 م

وائل خورشيد يكتب: ابتسم حتى أراك

وائل خورشيد يكتب:
dostor.org/2649276

الضحك مرآة للقلب السعيد، وهو تعبير عن نفس رضيت، ثم هدأت، وفرحت، فانفرجت أساريرها، وتجلى النور على وجهها.

• الوجوه لا تضيء نفاقا
لا يمكن لضكحة منافقة أن تكون مريحة، فحينما تراها لن تصدقها، ستعرف أن صاحبها يخدعك، كما لا يمكن لقلب حزين أن يسبح عكس التيار فيضحك صاحبه، إلا لو كان ماء السعادة قد غسله وعدله وثارت دماء البهجة في ربوعه، فتبسم الوجه العبوس.

لا تبتسم يا لوسيفر، أنت بالأساس ملعون، وكل ما فيك سيئ وعدو لنا جميعا، أنا أعرفك، وأعرف عنك كل شيء، فلا تحاول أن تخدعني، وأنا الذي أحاورك منذ زمن. كما أن ابتسامتك مخيفا للغاية، وقد أنفر منك فلا أحادثك مرة أخرى.

• من القلب
الضحك أنواع، حتى تجدنا نطلق على كل واحدة منهم لفظة معينة، فهناك ضحك من القلب، وهناك ضحكة مكتومة تفضحها العين، وهناك من ضحك حد البكاء وهو يمكن أن نسميه أسود حيث يكون ساخر من الذات، وهناك من ضحك حتى كاد يتوقف نفسه، وهناك الضحكة الصفراء. الأخيرة تلك ضحكتك يا لوسي ومن هم على شاكلتك.

نرى من ابتسم عند تذكر الحبيب، أو حينما زرع فحصد، أو تذوق طعام لذيذ، وأيضا هناك ابتسامة خجل. رائعة تلك الأخيرة، إذ أنها غيض من فيض الجمال، فكيف يبقى الغزال غزال في الغابة! أمر مدهش، وحينما يضحك يصير أكثر إدهاشا.

ما قد لا يلحظه البعض، أنه ليس هناك سد بين ما داخل الجسد، والمنافذ التي تظهره، فليس هناك ما يغير المسار، ولذلك، مهما حاولت أن تغير حقيقة ما بداخلك، ستخدعك ابتسامتك.

قال أحدهم لصديقه ذات مساء، أنت تحب؟ تعجب الآخر، فكيف فطن للأمر؟ لم يكن يتصور أنه هناك شفافية بينهما لتلك الدرجة، لكنه الأول عاد ليؤكد لصديقه أن هناك حب. لماذا؟ سأل الثاني. أجاب: هناك شيء جميل 'غمرك' ليس هناك مصطلح أدق من كلمة 'الغمر'، وهذا تجلى في صفاء نفسي، فجعل عينه الباسمة طوال الوقت، تجلي لما تحمله نفسه من طاقة جميلة.

• تكلم حتى أراك
نعم هو أمر حقيقى، قالها سقراط، ورددناها من بعده كثيرا، وهي حقيقة لا يمكننا أن ننكرها، ولكن حتى الكلام يمكن أن يخدع في البداية، لن يطول الأمر كثيرا ربما، لكن قد يحدث، أما الابتسام طريقه ممهد، بلا تفكير ولا محاولات تحوير.

الصُفر حينما يضحكون لا ترى زهاء الأخضر في وجوههم، ولن ترى حتى طاقة الأصفر بادية عليهم، كل النفاق في الابتسام والضحك ينحو في الأخير للون الظلمة، ليس السواد، وإنما هذا النوع القاتم، فكل الألوان لها جمالها، لكن هذا ليس لون، هو بهتان ناتج عن روح باهتة.

• قسمات كثيرة وقلب واحد
لا يمكن لضحكة النفاق أن تتحكم في كل تفاصيل الوجه، والأهم أنها لا يمكن أن تدب الروح في العينين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

الخارجية الأمريكية: وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران والإرهاب

"ألفاظ سوقية وإعلانات".. "الأعلى للإعلام" يستعرض تقريره حول دراما رمضان

الآلاف يشيعون جثمان مدير أمن أسيوط بمسقط رأسه بالغربية (صور)

شيخ الأزهر: الجامعات الأفريقية عليها مسئولية النهوض بالقارة

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة" أحداث الحلقة 26

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

فونينى وخاشانوف يتأهلان للدور الثالث لبطولة رولان جاروس للتنس

الوداد المغربي يصل تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل ويليامز وهاليب للدور الثالث في (رولان جاروس)

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة" أحداث الحلقة 26

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

حبس مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة وآخرين 15 يومًا

صورة تجمع الإرهابي والشهيد.. وماذا قال "السيسي" عنهما؟

القبض على مسؤول بحى "شرق سوهاج" بتهمة تقاضي رشوة

"بدراوي": "جماعات الظلام" تتربص بنا.. والقمة العربية تأتي في "وقت حرج"

انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي

كشكول

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

وزير التعليم يستعين برأي الإفتاء لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

عميد ألسن عين شمس: أرفض مقولة التعليم "بايظ".. وينقصنا توفير الإمكانيات

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينج

حقائق "مخيفة" عن فرشاة الأسنان.. كيف تحمي نفسك؟

افضل ممثل دور ثانوي
مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎