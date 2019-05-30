منافسات بين فرق مراكز "مطروح" فى دورة "مستقبل وطن" الرمضانية

شهد ملعب مركز شباب مطروح، اليوم الخميس، انتهاء منافسات الدور ربع النهائي للدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن المُقامة تحت رعاية اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، وسط أجواء جماهيرية حاشدة وروح رياضية بين اللاعبين.



وشهدت المباراة الأولي فوز فريق العلمين على فريق السلوم بهدف نظيف.



بينما فاز الضبعة على الحمام بضربات الترجيح فى المباراة الثانية.



وكما فاز فريق مطروح يفوز على النجيلة بضربات الترجيح، كما فاز فريق سيوه على فريق براني بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ومن المقرر أن تشهد غدًا منافسات كبري على الوصول لنهائي الدورة خلال فاعليات الدور قبل النهائي بين فريقي (مطروح فى مواجهة سيوة) فى المباراة الأولي، و(العلمين فى مواجهة الضبعة) خلال المباراة الثانية.



يذكر أنه شهدت الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن تحت رعاية اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح منافسات كبري منذ بداية شهر رمضان الكريم فى جميع مدن ومراكز المحافظة وصولا إلى الأدوار النهائية للمنافسة على كأس المسابقة على مستوي المحافظة.