الملك سلمان يستقبل قادة الدول المشاركة في قمتي مكة الطارئتين

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مقر انعقاد القمتين الطارئتين بمكة المكرمة.

واستقبل الملك قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُشارك ما لا يقل عن 11 زعيمًا، بين رؤساء وأمراء وملوك في القمة العربية الطارئة الـ14، المُزمع انطلاقها مساء اليوم الخميس في مكة المكرمة، وتبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج؛ لاسيّما عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية.