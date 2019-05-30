صندوق نيل وودفورد الاستثماري يسجل خسائر في مايو

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس، أن المستثمرين يفرون من الصندوق الاستثماري الرئيسي التابع لشركة نيل وودفورد وأن أصوله قد انكمشت بمقدار 560 مليون جنيه استرليني (707 ملايين دولار) في الشهر المنصرم.



ويدير الصندوق حوالي 8ر3 مليار جنيه استرليني، منخفضا عن 3ر4 مليار جنيه في نهاية أبريل، وفقا لبيانات شركة مورنينجستار.



وأظهرت البيانات أن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 63 بالمئة عن الـ2ر10 مليار استرليني التي كان يديرها الصندوق قبل عامين.



ونقلت بلومبرج عن بيان أرسله المتحدث باسم وودفورد عبر البريد الإلكتروني أن "عدم الارتياح الواسع في سوق الأسهم المحلية البريطانية قد أسهم في تراجع أداء الصندوق".



وأضاف: "ومع ذلك، تستمر نيل في الاعتقاد أن هذا القطاع من السوق، مثل شركات بناء المنازل وأسهم القطاعات الاستهلاكية الأخرى، تم خفض قيمته بشكل كبير ويقدم عوائد محتملة على المدى الطويل".