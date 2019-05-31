القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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اقتصاد
الجمعة 31/مايو/2019 - 06:50 ص

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجريب فروت" بـ6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2649262

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الليمون البلدي سجل 30 جنيهًا، والرمان من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ 4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات.

وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بـ5 جنيهات، واليوسفي بـ8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيهًا، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.

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