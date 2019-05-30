القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
اقتصاد
الخميس 30/مايو/2019 - 09:48 م

تراجع أسعار النفط الأمريكي مع انخفاض المخزون بأقل من التوقعات

تراجع أسعار النفط
أ ش أ
dostor.org/2649260

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة نيويورك للأوراق المالية، مع انخفاض المخزون الأمريكي بأقل من التوقعات.

وتراجعت أسعار النفط بنبة 5ر2% اليوم، في أعقاب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 282 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من خمس التراجع الذي كان المحللون يتوقعونه.

في الوقت نفسه ارتفع مخزون البنزين للأسبوع الثاني على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 10% تقريبا خلال الشهر الحالي في ظل المخاوف من تراجع استهلاك الطاقة نتيجة الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 01ر1 دولار إلى 80ر57 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 60%.

في الوقت نفسه، تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة لندن للسلع بمقدار 85ر1 دولار أي بنسبة 6ر2% إلى 60ر67 دولار للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 3ر3% في وقت سابق.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الخارجية الأمريكية: وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران والإرهاب

"ألفاظ سوقية وإعلانات".. "الأعلى للإعلام" يستعرض تقريره حول دراما رمضان

الآلاف يشيعون جثمان مدير أمن أسيوط بمسقط رأسه بالغربية (صور)

شيخ الأزهر: الجامعات الأفريقية عليها مسئولية النهوض بالقارة

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة" أحداث الحلقة 26

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

فونينى وخاشانوف يتأهلان للدور الثالث لبطولة رولان جاروس للتنس

الوداد المغربي يصل تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل ويليامز وهاليب للدور الثالث في (رولان جاروس)

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "حدوتة مرة" أحداث الحلقة 26

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

حبس مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة وآخرين 15 يومًا

صورة تجمع الإرهابي والشهيد.. وماذا قال "السيسي" عنهما؟

القبض على مسؤول بحى "شرق سوهاج" بتهمة تقاضي رشوة

"بدراوي": "جماعات الظلام" تتربص بنا.. والقمة العربية تأتي في "وقت حرج"

انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي

كشكول

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

وزير التعليم يستعين برأي الإفتاء لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

عميد ألسن عين شمس: أرفض مقولة التعليم "بايظ".. وينقصنا توفير الإمكانيات

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينج

حقائق "مخيفة" عن فرشاة الأسنان.. كيف تحمي نفسك؟

افضل ممثل دور ثانوي
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎