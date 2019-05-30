حسام حبيب يرسل رسالة لـ شيرين: "أنا اللي خايف تبعدي عني"

كشف النجم حسام حبيب عن أسرار علاقته الرومانسية بالنجمة شيرين من خلال برنامج عايشة شو مع الإعلامية عايشة عثمان.



صرّح حبيب لأول مرة بأنهما كانا على خلاف قوي قبل تصوير حلقة لها ببرنامج ما، وأثناء مشاهدته للحلقة تفاجئ بقولها "أنا خايفة يبعد عني" فبكى حسام حبيب، وأرسل لها من خلال برنامج عايشة شو "أنا اللي خايف تبعدي عني"، وأكد حسام أن يحب شيرين مثل ابنته، وأنها دائمًا ما تشاركه تفاصيل حياته، لدرجة أنها طلبت منه أن يعلمها البلاي ستيشن.



وقال النجم لإنه انخدع في نجوم ريكورد، وظن أنهم شبهه، ولكن خاب ظنه، وأن شركة روتانا تتفاوض معه في عمل جديد وصرح "وصلنا لمرحلة متقدمة في المفاوضات، وهم لديهم أفكار جديدة متحمس لها كثيرًا".



وعن الخلاف بينه وبين عمرو مصطفى أكد حسام أن أغنية أنت معايا نصفها من تلحينه والآخر تلحين عمرو مصطفى، وأنه الآن لا يوجد أي خلافات بينهما.



وأضاف حسام خلال الحلقة أن شيرين هي مطربة مصر الأولى، لأنها اخترعت طريقة غناء لم يكن يغنيها أحد من قبل، لافتا إلى أنه لم يعجبه تمثيل سامو زين والعسيلي، بينما تأثر كثيرًا بأداء تامر حسني وأنغام التمثيلي.



وعن حالته النفسية صرّح "ذهبت لطبيب نفسي أكثر من مرة، لأنني كنت أمر بحالة اكتئاب، وأعتقد أننا جميعًا نحتاج لطبيب نفسي، ولمن يعملنا السلوك السليم في الشارع".