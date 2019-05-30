مقترح برلماني بإنشاء محطة صرف صحي في قرية دهمروا مركز مغاغة

تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني بشأن إقامة محطة صرف صحي بقرية دهمروا بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.



ولفت النائب إلى أن هناك قطعة أرض بالقرية، تبرع من الأهالي لإقامة محطة صرف صحي عليها.



وأكد أنه نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه المجاري التي ملأت البيوت والشوارع وأدت إلى انتشار الأمراض والأوبئة وإلى سقوط عدد كبير من المنازل وإصابة نسبة كبيرة من سكان القرية بالأمراض والفيروسات.



فيما أشار المهندس طارق عبد اللطيف، رئيس الجهاز التنفيذي لشمال الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرف والصرف الصحي، أإلى أن القرية غير مدرجة بخطة الهيئة للعام الحالي 2018-2019، لافتا إلى أنه تم معاينة المقترح لإقامة المحطة وجاري اتخاذ الإجراءات مع وزارة التخطيط لإدراجها بخطة العام المالي القادم 2019-2020.