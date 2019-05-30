تأهل ويليامز وهاليب للدور الثالث في (رولان جاروس)

تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز للدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزها اليوم الخميس على اليابانية كورومي نارا 6 -3 و6- 2.

ولم تجد ويليامز، الفائزة ببطولة رولان جاروس ثلاث مرات والفائزة بـ23 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى، سوى مقاومة بسيطة من منافسات اليابانية لتحقق الفوز في 67 دقيقة.

كما حجزت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم، مقعدها بصعوبة في الدور الثالث عقب فوزها بشق الأنفس على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 4- 6 و7- 5 و6 -3.

واستطاعت أوساكا أن تحسم الفوز بالمباراة في ساعتين و50 دقيقة.

كانت أوساكا فازت بصعوبة أيضا في الدور الأول أمام آنا كارولينا شميدلوفا (صفر- 6 و7- 6 و6 -1)، لتوسع سلسلة انتصاراتها في بطولات الجائزة الكبرى (الجراند سلام) إلى 16، حيث فازت ببطولة أمريكا المفتوحة في 2018 وبطولة أستراليا المفتوحة في 2019.

وتلتقي أوساكا في الدور الثالث مع التشيكية كاترينا سينياكوفا التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 7- 6 (7- 5) و6- 7 (8- 10) و6- 3.

وواصلت الرومانية سيمونا هاليب حملة الدفاع عن لقبها في البطولة، بعدما اجتازت بصعوبة بالغة عقبة منافستها البولندية مايدا لينيتي بنتيجة 6- 4 و5- 7 و6- 3.

واحتاجت هاليب إلى ساعتين و11 دقيقة من أجل الفوز بالمباراة.

وحققت الروسية آنا بلينكوفا مفاجأة كبرى بعدما تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الرابعة والعشرين، بعدما فازت عليها بنتيجة 1- 6 و6- 4 و6- 4، فيما صعدت مونيكا بويج من بورتوريكو على الروسية داريا كستكينا بنتيجة 6 -3 و6-1.

وأطاحت الألمانية أندريا بيتكوفيتش بمنافستها الصينية سو وي هسي، بعدما فازت عليها بنتيجة 4- 6 و6- 3 و8- 6

كما صعدت للدور الثالث أيضا الأسترالية آشلي بارتي بفوزها على الأمريكية دانيلي كولينز 7- 5 و6- 1، وفازت البولندية إيجا سوياتيك على الصينية كيانج وانج 6- 3 و6- صفر.

وفازت الأمريكية أماندا أنيسيموفا على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6- 4 و6 -2، كما فازت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا على الأسترالية سمانثا ستوسر 3- 6 و6- 1 و6- 4، لتضرب موعدا مع الإسبانية أليونا بولسوفا التي تغلبت على الرومانية سورانا كريستيا 7- 6 (7- 5) و7- 6 (7- 3).

كما فازت السويسرية بليندا بنسيتش على الألمانية لورا سيجموند 4- 6 و6- 4 و6 -4.