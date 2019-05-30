السيطرة على حريق بغرفة بطاريات التكييفات بسنترال الجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق محدود نشب بسنترال الجيزة دون خسائر في الأرواح.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في مبنى سنترال الجيزة بميدان الجيزة، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة وتم فرض كردون أمني حول المبنى.



دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الاطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المبنى وتبين من الفحص أن الحريق نشب في غرفة بطاريات التكييفات بالطابق الخامس بعد حدوث ماس كهربائي بها، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر لخلو المبنى من الموظفين في ذلك الوقت.