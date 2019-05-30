مسئول أمريكي: واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدوانيتها

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدوانيتها.



وقال هوك، في تصريحات خاصة لقناة " العربية "الإخبارية، "إن البيت الأبيض لا يفرق بين النظام الإيراني والميليشيات التي يسلحها، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية بحق إيران آتت أكلها.



وأوضح أن هناك خيارات عدة على الطاولة في واشنطن للتعامل مع تهديدات طهران، مضيفا "نركز على حملة في الوقت الحالي لفرض عقوبات على طهران".



وكان هوك قد أكد في وقت سابق بأنه منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي انخفض الإنفاق العسكري الإيراني 28% ودخل الاقتصاد في حالة ركود.