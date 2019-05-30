مسلسل "علامة استفهام" احداث الحلقة 25

يواصل مسلسل "علامة إستفهام" استكمال أحداثه النارية اليوم في الحلقة الخامسة والعشرون ومن العمل وذلك بعد ظهور"هيثم" الذى قتلته "ريم" سلمى حسن فى أحد الكافيهات والذى أختفيت جثته بعد ذلك، لتأتى دكتورة "هيمت" لمقابلته ويحاول أن يعرف منها السبب الذى دفع "ريم" لقتله.



وعلى صعيد آخر؛ كشفت قارئة فنجان لـ "نوح الشواف" بأن خمسة فتيات يقفون له بالمرصاد ويكنون له الشر، ليقرر الذهاب إلى صديقته "جيهان" التى تخفى أسرار كثيرة والتى تواجد بمنزلها بنفس الوقت النساء التى تكيد لـ "نوح الشواف وهم، "رحاب" ميرهان حسين، ودكتورة "هيمت" نورهان، و"ريم" سلمى حسن، والدكتورة "ايمان" ايمان أيوب التى تعمل حديثة بالمصحة النفسية.



مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc، ON E، Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.