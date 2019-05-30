القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
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الخميس 30/مايو/2019 - 09:18 م

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (26)

محمد المعتصم يكتب:
dostor.org/2649226

- زي الشمس واحد من أنجح مسلسلات رمضان .. مسلسل متماسك إيقاعه منضبط بعيد عن المط
- زي الشمس المسلسل الوحيد اللي خلانا مت نحسش بغياب الغاز يوسف الشريف .. شابو للفورمات الأجنبي
- من كام سنة كانت دينا الشربيني منبوذة والكل بيهرب منها باستثناء اشرف زكي وكام واحد في الوسط .. بعد نجاحها في زي الشمس اعتقد تليفونها ما بيطلش رن
- الوحيد اللي عارف قاتل فريدة هو عمرو دياب
- مع الحلقة الاخيرة سنعرف من قتل فريدة وينتهي الأمر.. لكن مين اللي هيخلص على حالة الرعب اللي في البيوت .
- وراء كل امرأة متألقة ( هضبة ) يدعمها
- السؤال الذي حير العلماء كيف نكتب على التيتر ان فلان مؤلف رغم أن الجميع يعرف أن المسلسل مسروق .
- السؤال التاني الذي حير العلماء - غير العلماء اللي فوق - كيف اختفت غادة عبد الرازق من المشهد رغم أنها موجودة ولها مسلسل واحداثه المفروض تشد .. والاغرب ان غادة عبد الرازق بتمثل بجد
- بيبسي عملت سحور عزمت فيه احمد فهمي اللي عمل اعلان سفن أب
- تكلفة إنتاج حلقتين من عايشة شو توازي تكلفة شيخ الحارة بالكامل ومع ذلك لم تحقق عايشة مشاهدات توازي خبر منع بث حلقات بسمة وهبة
- لم تستغل عايشة الفرصة بغياب بسمة بسبب المنع .. بالعكس الناس شعرت أن المجلس الأعلي للاعلام أصدر قرار بمنع (شيخ الحارة) فات ( عايشة شو ) اكلينيكيا
- محمد عبد الرحمن ( توتا ) في حلقة النهاردة من الواد سيد الشحات أثبت لبقية مضحكي مسرح مصر ان الايفية صنعة مش ( هز كتاف )
- كل ما افتكر توتا وهو بيقول ( انا بين الزومبي ملك ) اضحك
- أداء بطل المسلسل الأوفر يضر بالموهبين المشاركين في العمل عندك مثلا الممثل اللي عامل دور لمون في سوبر ميرو حاجة عظيمة بس للاسف أفورة ايمي سمير غانم بتقلب المعدة م المسلسل كله
- بسبب زحمة الاعلانات في رمضان لم ننتبه لسخافة اعلانات بنك NBK
- ضبط المشهد في الدراما يتطلب اتخاذ مواقف حاسمة ضد سرقة الأعمال الفنية واستنساخ الدراما الأجنبية.. الأمر أصبح سخيف جدا خاصة انك تجد مت يكتب اسمه بمنتهي البجاحة كمؤلف .. (لافتك عقربة يا بعيد)
- عندي رهان ان زواج (ياسمين صبري) من (احمد صلاح حسني) في مسلسل حكايتي ..هيخليها تعرف تمثل.
- محمد صلاح العزب أثبت في هوجان انه معلم وسيناريست موهوب
- اسماء ابو اليزيد في هوجان عاملة دور عمرها
- مازلت عند رأيي ان هوجان منح فرصة لكريم محمود عبد العزيز ومحمد عادل امام لإثبات موهبتهما بعيدا عن اكلاشيهات توريث الفن .. بمعني ان لو حد اتهمهم انهم داخلين الفن بالواسطة ممكن يحطوا المسلسل في .. عينه
- عارفة عبد الرسول في قابيل عملت احلي مشهد في المسلسل مع امينة خليل
- اي ظهور لهشام سليم في كلبش بيخلي للمسلسل شكل
- قريبا محمد رمضان هياخد حق والده في زلزال والسقا هيعمل ليزك بعد ما فلوس الاستروكس تبان عليه وهيدشدش النضارة ونعرف اللي قتل فريدة وكل اللي له حق هياخد وحتى الآن مجلس نقابة الصحفيين ما عملش تشكيل لهيئة المكتب

دعاء اليوم: اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا

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