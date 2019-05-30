مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة 25

يواصل مسلسل "أبو جبل" إستكمال أحداثه في إطار تشويقي شيق اليوم من بالحلقة الخامسة والعشرون من العمل حيث يستمر "حسن" الذي يجسد دوره الفنان مصطفي شعبان في رحلة البحث عن براءته ومعرفة مرتكب جريمة حرق منزله وسرقة 30 مليون جنيه وقتل أولاده بعد أن أكتشف خيط جديد يدله علي الحقيقية.



يعرض مسلسل "أبو جبل" على قناة on e الساعة التاسعة والنصف ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مقدمتهم مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى.