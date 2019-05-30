مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 25

يواصل مسلسل "السهام المارقة" استكمال احداثه في الحلقة الخامسة والعشرون من العمل، حيث يقرر "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل الهرب من أرض الخلافة مع زوجته وابنته، ويحاول اصطحاب "أم أبي" والذي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد معه، ولكنها ترفض بشكل قاطع.



وتدور أحداث مسلسل السهام المارقة حول مجموعة من القضايا التي ترتبط بالإرهاب، حيث يتطرق المسلسل إلى موضوعات تخص تنظيم داعش، ويقدم استعراضًا كاملًا لما يدور داخل تلك الجماعات الإرهابية.



ويشارك في المسلسل العديد من الممثلين العرب والمصريين ومن أهم هؤلاء هاني عادل، وشريف سلامة، وشيري عادل، وعائشة بن أحمد، دينا يوسف، وكامل إبراهيم، والمسلسل من إخراج محمود كامل، وشارك في الكتابة كلًا من محمد فوزي عبد الرحيم، وبيشوي يوسف.