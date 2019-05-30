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الخميس 30/مايو/2019 - 09:06 م

مسلسل "ابن اصول" تفاصيل الحلقة 25

مسلسل ابن اصول تفاصيل
الدستور
dostor.org/2649222

يستكمل مسلسل " ابن أصول" أحداث جديدة اليوم في الحلقة الخامسة والعشرون من العمل في اطار تشويقي وذلك بعد أن علم "ميشو" الذي يجسد دوره الفنان حماده هلال بأن القرض التي حصلت عليه والدته صولا (سوزان نجم الدين)، قد حان موعد تسديد القسط الخاص به، فيطلب مهلة للتسديد.

وكانت قد أصطحبت " نعمة "أيتن عامر زوجة هشام أبو الدهب - ميشو بعد أن فاق غيبوبته، الي المنزل التي اشتراه لها وقت زواجهما وذلك بعد ان تم نهب ممتلكاته من قبل أشقائه، ووالده.

مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

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