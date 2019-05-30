الخميس 30/مايو/2019 - 09:04 م
مصدر أمني عراقي: إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة شرقي بغداد
أ ش أ
dostor.org/2649219
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بإصابة مدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة يدوية شرقي بغداد.
وقال المصدر الأمني - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن قنبلة يدوية انفجرت قرب أحد المنازل في مدينة الصدر"، موضحا أن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة.
وقال المصدر الأمني - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن قنبلة يدوية انفجرت قرب أحد المنازل في مدينة الصدر"، موضحا أن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة.