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الخميس 30/مايو/2019 - 08:57 م

ملك البحرين: نأمل خروج قمم مكة بنتائج إيجابية تلبي طموحاتنا

حمد بن عيسى آل خليفة
حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني
محمد عمر
dostor.org/2649213

أكد حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحريني، أن انعقاد القمم الثلاث بمكة المكرمة يعكس القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة للملك سلمان بن عبدالعزيز والدور الرائد للمملكة في حماية الأمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي والإسلامي.

وأعرب الملك حمد بن عيسى، عقب وصوله إلى جدة للمشاركة في القمم الثلاثة الخليجية والعربية والإسلامية عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعوته الكريمة لمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية في القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وفي الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي تحتضنها جميعًا مكة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الملك حمد في تصريح صحفي "إن انعقاد هذه القمم ليعكس بجلاء شديد القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة لأخينا خادم الحرمين الشريفين والدور الرائد للمملكة الشقيقة في حماية الأمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي وفي قيادة العمل الإسلامي المشترك وإرادتها الصلبة وإسهاماتها الكبيرة؛ لتحقيق غايتنا وهدفنا المنشود في تقوية الصف العربي والإسلامي ووحدته وليكون قادرا على التعاطي مع كافة القضايا وفاعلا في التصدي للتحديات الراهنة والتي تمس أمن دولنا واستقرارها.

وأضاف: "لا يخالجنا أدنى شك بأن هذه القمم ستكون منطلقا جديدا ومرتكزا قويا لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل على الصعيدين العربي والإسلامي، بما يلبي طموحات شعوبنا في المزيد من التنمية والرخاء، ويتوافق مع ما تمتلكه دولنا من مقومات هائلة وموارد ضخمة قادرة بأن تجعلها في مقدمة الصفوف وأكثر الدول تقدما".

وأعرب حمد عن أمله في أن تخرج هذ الاجتماعات بنتائج وقرارات تلبي الآمال، وتحقق النصرة المرجوة لمختلف القضايا العربية وقضايا الأمة الإسلامية.

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