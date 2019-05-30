مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 25

يستكمل مسلسل "زي الشمس" اليوم أحداثه الأجتماعيه في إطار درامي تشويقي بالحلقة الخامسة والعشرون ليواصل ابطال العمل رحلتهم في أكتشاف أسرار جديدة عن "فريدة" في إطار البحث عن قاتلها.



وكانت قد أكتشقت "نور" اثناء رحلة بحثها عن قاتل شقيقتها ان الدكتور خالد الذي كان يعالج شقيقتها "فريدة" ريهام عبدالغفور" أنها كانت تحبه.



يعرض مسلسل زي الشمس، يوميًا حصريا على شاشة على MBC مصر، في تمام الساعة 10 مساءً، ويعتبر مسلسل زي الشمس، ثاني مسلسل تخوض به دينا الشربيني البطولة المطلقة، وهو مأخوذ من مسلسل إيطالي، يتحدث عن أختين توأم، إحداهن تقتل، والأخرى تبحث عن الجاني، ويشارك في بطولة العمل الفنانة ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، أحمد مالك، سوسن بدر، جمال سليمان.