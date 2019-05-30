مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

يواصل مسلسل "فكرة بمليون جنيه" استكمال تطور احداثه التي تتسم بالطابع الكوميدي في الحلقة السابعة والعشرون وذلك بعد قيام"ياسر" ابن خالة "علاء" بإدانته وتسليم أوراق مهمة لسيلم تدينه في قضية النصب ليجد"علاء" نفسه امام حكم قضائي.



وكان قد تم حبس "علاء" في الحلقات الماضية أربعة أيام ليحقق معه في قضية النصب على الكثير من الأفراد، بعد أن اصبح بتدابير من قبل رجل الأعمال سليم لأنه كان يتجسس عليه.



مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو بطولة علي ربيع الجديد 2019، ويشاركه العمل كل من الفنانة صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وخالد كمال، ومحمد محمود، أحمد السيسي، وغيرهما، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسري، إخراج وائل إحسان.