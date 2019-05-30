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عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 08:39 م

ترودو يطالب أعضاء مجلس العموم الكندي بالمصادقة على اتفاق التجارة الحرة الجديد

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
dostor.org/2649203

أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، أن إتفاق التجارة الحرة الجديد لأمريكا الشمالية سيؤمن الوصول إلى منطقة تجارية تمثل أكثر من ربع الاقتصاد العالمي، مطالبا مجلس العموم بالتصديق عليها.

يأتي ذلك قبل لقاء ترودو بنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي يزور أوتاوا حاليا، من أجل الدفع تجاه مصادقة كندا على الاتفاقية.

وقدم ترودو أمس الأربعاء مشروع قانون في مجلس العموم للمصادقة على اتفاق التجارة الجديد الذي يحل مكان اتفاق التجارة الحرة السابق لأميركا الشمالية المعروف اختصارًا بـ"نافتا".

ووجه زعيم الحزب الليبرالي الحاكم الشكر لوزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، والسفير الكندي لدى الولايات المتحدة وفريق التفاوض لجهودهم من أجل انجاح الاتفاقية.

وقالت أليسا فرح، السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي "يتطلع نائب الرئيس إلى الاجتماع برئيس الوزراء ترودو لمناقشة كيفية المضي قدما بسرعة لدفع هذه الصفقة المهمة".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن كندا ستمضي قدما في التصديق "بالترادف مع الولايات المتحدة"، التي تواجه عملية تصديق فيها تحديات تتمثل في رغبة النواب الديمقراطيين في إعادة مناقشة الاتفاق.

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