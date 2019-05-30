مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 25

تتطور أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل كلبش 3، اليوم وذلك بعد أن تم نقل "جومانا" إلى شقة اللواء جلال خطاب من أجل حمايتها.



وعلى الصعيد الآخر يلتقي حسن رجل سيناء، سليم الأنصارى ويحذره من الخطورة التى تقابله فى طريق العودة للقاهرة وتتوالي الأحداث.



ويعرض الجزء الثالث من كلبش عبر قنوات ON E وMBC4، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تي في، كما إن المسلسل سوف يعاد في اليوم التالي من عرضه.



وتدور احداث العمل في إطار درامي اجتماعي تشويقي يحتوي على أحداث جديد وشيقة أكثر من الجزأين السابقين، حول شخصية ( سليم الأنصاري ) ضابط الشرطة الذي يتعرض للكثير من المفارقات.



"كلبش3" من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، وآخرين.