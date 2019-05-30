إخلاء سبيل سامح سعودى بقضية معصوم مرزوق

قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل سامح سعودى، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معه فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها.



ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بمشاركته مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



ونسبت النيابة للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى.



وكانت النيابة العامة أخلت منذ أيام سبيل السفير معصوم مرزوق ويحي القزاز ونرمين حسين على ذمة التحقيقات بالقضية نفسها.