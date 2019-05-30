جهاز تعمير الوادي الجديد: تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية

أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد أيمن عبد المنعم، عن تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة بقيمة 2 مليار و869 مليون جنيه و18 ألف جنيه.



وقال عبد المنعم في بيان اليوم الخميس - إنه يجري تنفيذ مشروع 3 عمارات للحالات الأولى بالرعاية بتكلفة 15.8 مليون جنيه بمركز الخارجة، وتنفيذ مشروع 50 بيتا بدويا بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بنسبة تنفيذ 35 %، 200 منزل بدوري بقرية القصر بمركز الداخلة بتكلفة 100 مليون جنيه، و50 منزلا بدويا بأرض الملك بمركز باريس، بتكلفة 14.2 مليون جنيه شاملة المرافق، و50 منزلا بدويا بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 9.5 مليون جنيه.



وأضاف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 96% من طريق الفرافرة - ديروط بطول 298 كم وبتكلفة مليار و715 مليون جنيه، وجار رصف المرحلة الثانية من طريق تنيدة - منفلوط بطول 98 كم، بتكلفة 774.6 مليون جنيه.



كما يجري تنفيذ 216 وحدة سكنية بمركز الفرافرة بنسبة تنفيذ 97 % بتكلفة 30.18 مليون جنيه و520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة في غرب الخارجة بتكلفة 192 مليون جنيه.