القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
محافظات
الخميس 30/مايو/2019 - 08:27 م

جهاز تعمير الوادي الجديد: تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية

جهاز تعمير الوادي
أ ش أ
dostor.org/2649197

أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد أيمن عبد المنعم، عن تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة بقيمة 2 مليار و869 مليون جنيه و18 ألف جنيه.

وقال عبد المنعم في بيان اليوم الخميس - إنه يجري تنفيذ مشروع 3 عمارات للحالات الأولى بالرعاية بتكلفة 15.8 مليون جنيه بمركز الخارجة، وتنفيذ مشروع 50 بيتا بدويا بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بنسبة تنفيذ 35 %، 200 منزل بدوري بقرية القصر بمركز الداخلة بتكلفة 100 مليون جنيه، و50 منزلا بدويا بأرض الملك بمركز باريس، بتكلفة 14.2 مليون جنيه شاملة المرافق، و50 منزلا بدويا بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 96% من طريق الفرافرة - ديروط بطول 298 كم وبتكلفة مليار و715 مليون جنيه، وجار رصف المرحلة الثانية من طريق تنيدة - منفلوط بطول 98 كم، بتكلفة 774.6 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ 216 وحدة سكنية بمركز الفرافرة بنسبة تنفيذ 97 % بتكلفة 30.18 مليون جنيه و520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة في غرب الخارجة بتكلفة 192 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»

منذ أقل من شهرين

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ أقل من شهرين

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 3 شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ 4 شهر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

الآن

شيخ الأزهر: الجامعات الأفريقية عليها مسئولية النهوض بالقارة

لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال عيد الفطر

"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

ads
الأكثر قراءة

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

مسلسل "حدوتة مرة" أحداث الحلقة 26

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

ماركا الإسبانية: الإعلان عن صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد في منتصف الشهر المقبل

منتخب التايكوندو للناشئين يشارك في بطولة العالم بأوزبكستان أغسطس القادم

سواريز على رأس قائمة منتخب أوروجواي استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

مسلسل "حدوتة مرة" أحداث الحلقة 26

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الرئيس نيوز

طلب إحاطة لمطالبة "التعليم" بسداد مصروفات "المدارس الخاصة" عبر البنوك

نيابة أمن الدولة العليا تحبس 4 من "ألتراس الزمالك"

روسيا ترفض طلبا من إيران لشراء صواريخ "إس- 400"

ملك الأردن يصل السعودية بملابس الإحرام

تحويل أرض متعدى عليها في "مسطرد" إلى متنزه عام

كشكول

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

اعتماد مركز الخدمة العامة بالمنوفية ضمن مراكز التدريب الحكومى

الإسكندرية الأزهرية تأمر بحفظ تسجيلات امتحانات الثانوية الشفوية

جامعة مصر للعلوم تشارك بمعرض التعليم العالي في نيجيريا

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينج

حقائق "مخيفة" عن فرشاة الأسنان.. كيف تحمي نفسك؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎