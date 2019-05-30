مسلسل "طلقة حظ" تفاصيل الحلقة 25

يستكمل مسلسل "طلقة حظ" أحداثه التي تتسم بالطابع الاجتماعي الكوميدي الشيق اليوم في الحلقة الخامسة والعشرون من العمل وذلك بعد أن قام "عبد الصبور" الذي يجسد دوره الفنان مصطفي خاطر بخطف المحامي "سليم" ليحكي له كا ماحدث له خلال الحلقات السابقة من احداث وتورطات كادت ان تدمر حياته.



مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، ومن بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.

