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عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 08:22 م

الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للبيئة.. 5 يونيو المقبل

الأمم المتحدة تحتفل
أ ش أ
dostor.org/2649194

تحتفل الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، يوم 5 يونيو المقبل باليوم العالمي للبيئة.

وذكر بيان للأمم المتحدة اليوم الخميس أن احتفال هذا العام سيعقد تحت شعار "التغلب على تلوث الهواء"، مشددا على أهمية الاحتفال بيوم البيئة العالمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن يوم البيئة العالمي يعتبر من أهم أيام الأمم المتحدة في تشجيع نشر الوعي ودعم العمل على مستوى العالم لحماية البيئة، لافتا إلى أنه سيتحدث خلال الاحتفال الذي يقام بمقر الأمم المتحدة في فيينا عدد من الشخصيات الدولية وقيادات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها المعنية بالبيئة.تحتفل الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا يوم 5 يونيو المقبل باليوم العالمي للبيئة.

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