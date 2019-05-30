مسلسل "قمر هادي" تفاصيل الحلقة 25

يواصل مسلسل "قمر هادي" استكمال أحداثه في حلقة اليوم الخامسة والعشرون من العمل وذلك بعد ذهاب "اللول " إلى "كمال أبو المكارم" لدفع المبلغ المتفق عليه، فوجئ الأول بإصابة الثانى بشلل وتم نقلة إلى المنزل عن طريق ابن أخيه "عصام".



ويُجسد هاني سلامة شخصية "زياد وحيد أبو المكارم"؛ شاب خفيف الظل هادئ الطباع في البداية، ولكن مع تطور الأحداث يظهر تغير واختلاف كبير لديه، ويتم كشف الكثير عن ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث، لا سيما بسبب ابنته.



المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز. بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، كريم سرور، أشرف زكي.

