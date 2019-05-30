مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 26

يستكمل مسلسل "الزوجة ١٨" تفاصيل جديدة من خلال الحلقة السادسة والعشرون، وذلك بعد أن تم اكتشاف مخطط "حمزة" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد للإيقاع بفريدة والزواج منها.



وعلى صعيد آخر تنهار شقيقته الصغرى بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب من قبل أحد زملائها وتذهب لفريدة لتحكي لها تفاصيل ما حدث.



يجسد الفنان حسن الرداد، دور رجل أعمال شاب يعمل في مجال تصميم الأزياء، ويسمح له مجال عمله بتكوين علاقات نسائية متعددة، ليقع في مشكلات نتيجة قيامه بالجمع بين أربع زوجات في وقت واحد من دون علمهنّ، لتتولّد لديه الرغبة في تغيير زيجاته بشكل مستمر طمعا في الزواج مجددا.



مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 11، "الزوجة 18"، مسلسل كوميدي يشارك الرداد في بطولته، كلا من سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل، والمسلسل من تأليف الثلاثي محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد، وإخراج مصطفى فكري.

