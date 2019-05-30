القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
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الخميس 30/مايو/2019 - 08:00 م

"Watch iT" تعلن وصول عدد مشاهديها إلى مليون مشاهد (فيديو)

Watch iT
Watch iT
dostor.org/2649171

أعلنت منصة "Watch iT" الرقمية، وصول عدد المشاهدين المسجلين بالموقع إلى مليون مشاهد.

وقررت المنصة، بحسب بيان، مد فترة المشاهدة المجانية حتى نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، لإتاحة الفرصة للمشاهدين لاستكمال متابعة مسلسلات رمضان والمحتوى الحصري.

يذكر أن المنصة حصلت اليوم الخميس، على حقوق الدوري المصري لأربعة مواسم، كما تقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.

وأشارت إدارة منصة "Watch iT"، إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، ويمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.

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