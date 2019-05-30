بولتون: سنقدم أدلة تورط إيران بهجوم الفجيرة إلى مجلس الأمن

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إيران، من استهداف مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في الشرق الأوسط.



وقال بولتون - في تصريحات من لندن، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس إن "استهداف المصالح الأمريكية سيكون خطأ كبيرًا، وإن ذلك السلوك لا يتفق مع الرغبة في إجراء مفاوضات".



ونفى بولتون "اتباع الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى تغيير النظام في إيران، لكنه اعتبر الاستجابة السريعة وإرسال تعزيزات إلى المنطقة ساهم في ردع إيران".



وتابع أن "الأدلة على تورط إيران في الهجوم على سفن قبالة سواحل الإمارات ستقدم إلى مجلس الأمن".



يذكر أن أربع سفن تابعة للسعودية والإمارات والنرويج تعرضت لهجمات في الـ12 من الشهر الجاري قبالة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات.