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الخميس 30/مايو/2019 - 07:39 م

الأمم المتحدة: إجلاء لاجئين أفارقة من ليبيا إلى إيطاليا

الأمم المتحدة: إجلاء
وكالات
dostor.org/2649154

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 149 مهاجرا أفريقيا في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا اليوم الخميس ودعت المزيد من الدول لمساعدة الناس على الهرب من الأوضاع المتردية في طرابلس في ظل المعارك المستمرة منذ شهرين.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما في أوائل أبريل نيسان لاستعادة العاصمة من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج.

وقالت المفوضية في بيان إن 149 لاجئا وطالبا للجوء نقلوا جوا إلى روما وإن كثيرا منهم يعاني من سوء التغذية ويحتاج للرعاية الطبية بعد احتجازهم في طرابلس. واللاجئون من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا.

وأضافت أن المجموعة شملت 65 طفلا بينهم 13 رضيعا.

وذكرت المفوضية أن هذه المجموعة تأتي بعد نقل 62 سوريا وأفريقيا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تيميسوارا في رومانيا حيث يتلقون العلاج قبل الذهاب إلى النرويج.

وقال البيان إنه جرى إجلاء أكثر من ألف لاجئ ومهاجر أو إعادة توطينهم خارج ليبيا حتى الآن هذا العام. وأعاد خفر السواحل الليبي نحو 1200 آخرين إلى البلد في مايو أيار بعد إنقاذهم أو اعتراض طريقهم أثناء محاولتهم الهرب في قوارب.

ولم يتمكن الجيش الوطني الليبي من اختراق دفاعات الضواحي الجنوبية لطرابلس لكن المفوضية تقول إن الخطر على اللاجئين والمهاجرين يزداد وإن "محتجزين جددا يصلون بوتيرة أسرع من الراحلين".

وقال جان بول كافالييري، مدير بعثة المفوضية في ليبيا "نحتاج لمزيد من عمليات الإجلاء. إنها شريان حياة للاجئين الذين لا يملكون طريقا آخر للهرب سوى أن يضعوا حياتهم رهن مهربين وتجار بشر معدومي الضمير في البحر المتوسط".

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