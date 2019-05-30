راموس يحسم الجدل حول رحيله عن ريال مدريد

أكد الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد بقاءه في صفوف النادي الملكي، نافيا الشائعات التي ترددت مؤخرا حول قرب رحيله عن صفوف الفريق.



وقال راموس في مؤتمر صحفي في مقر ريال مدريد اليوم الخميس، "أود أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، فأنا مدريدي وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع الريال".



وأضاف راموس عن علاقته بفلورينتينو بيريز، رئيس النادي، "علاقتي كما قال إنها بين أب وابنه، وكان أفضل حل هو الجلوس وجها لوجه وترك الوسطاء، ونحن لم نتحدث عن الأمور المالية، بل كانت بعض الأمور التي ضايقتني وكان علي التحدث عنها".



من ناحية أخرى أوضح راموس أن العرض الصيني جاد وقائم وأنه لا يكذب.



وفيما يتعلق بالرواتب وتعاقد النادي مع لاعبين يفوقونه في الراتب رغم أن قائد الفريق قال "كل اللاعبين الذين يأتون ويحصلون على راتب أعلى مني.. سأكون سعيدًا لأن هذا سيعني أننا تعاقدنا مع لاعبين كبار، لكنني لن أترك ريال مدريد، وسألعب هنا مجانًا".



وبالنسبة لمستقبل ريال مدريد أردف قائلا: "مستقبل ريال مدريد يبدو جيدًا بالنسبة لي، وعلينا أن نتحمس لأننا دائمًا جائعون لتحقيق الألقاب".



ويملك راموس عقدًا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2021، ويلعب في صفوف الملكي منذ صيف 2005 حين أتى للفريق قادمًا من إشبيلية، وحقق معه الكثير من الإنجازات والألقاب.