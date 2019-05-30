نائب الرئيس الأمريكي يصل أوتاوا للقاء رئيس الوزراء جاستن ترودو

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند.



وسيتناول الجانبان الكندي والأمريكي مواضيع عديدة في هذه المحادثات، لكن التركيز سيكون منصبا على المصادقة البرلمانية على الاتفاق الجديد حول التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك "أوسمكا".



ووصل بنس إلى مقر البرلمان الكندية ظهر اليوم للقاء رئيس الوزراء، حيث سيدفع بقوة نحو المصادقة البرلمانية على اتفاق التجارة الحرة الجديد.



وقدم رئيس الحكومة الكندية أمس الأربعاء مشروع قانون في مجلس العموم للمصادقة على اتفاق التجارة الجديد الذي يحل مكان اتفاق التجارة الحرة السابق لأميركا الشمالية المعروف اختصارا بـ"نافتا".



ومن المقرر أن تتناول المحادثات أيضا بين الجانبين الكندي والأمريكي قضية الكنديين المحتجزين في الصين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور، بجانب الأزمة في فنزويلا والتطورات في أوكرانيا.