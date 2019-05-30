إطلاق اسم مدير أمن أسيوط على مدرسة بمسقط رأسه بالغربية

قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إطلاق اسم اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط على مدرسة القرشية الثانوية المشتركة بالقرية، تخليدا لذكراه.



جاء ذلك أثناء تقدم محافظ الغربية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث الوزارة، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، الجنازة العسكرية للواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بقرية القرشية مركز السنطة الذى توفى أمس إثر حادث أثناء تأدية عمله بمحافظة أسيوط.



جاء ذلك بعد تأديته صلاة الجنازة على روح الفقيد بمسجد على بن أبى طالب بقرية القرشية، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.



كما قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد بالسرادق المقام بالقرية داعيا الله عز وجل لأسرته الصبر والسلوان.