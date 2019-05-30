مونفيس وتشوريتش يتأهلان للدور الثالث لبطولة رولان جاروس للتنس

تأهل اليوم الخميس اللاعب الفرنسي جايل مونفيس للدور الثالث لبطولة رولان جاروس للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي بعد تغلبه على مواطنه أدريان ماتارينوبثلاث مجموعات نظيفة، وحسم مونفيس اللقاء بنتيجة 6-3 و6-4 و6-4.



كما تأهل الكرواتي بورتا تشوريتش المصنف الثالث عشر بعد فوزه على الجنوب أفريقى لويد هاريس جورج بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 و6-3 و7-6، كما تأهل لنفس الدور الأسترالى جوردن تومسون بعد تغلبه على الكرواتى ايفو كارلوفيتش بثلاث مجموعات لمجموعة بواقع 6-3 و6-4 و6-7 و6-3.



وصعد الإسبانى روبرتو باوتيستا أجوت المصنف الثامن عشر بعد فوزه على الأمريكى تايلور فريتز بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 و6-3 و6-2.