ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهند لولاية ثانية

أدى ناريندرا مودي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في الهند لولاية ثانية، وذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه القومي الهندوسي في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مودي أدى اليمين أمام الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في احتفال حضره مجموعة من قادة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا كجزء من جهود مودي لبناء شراكات اقتصادية في المنطقة.



ولم يوجه مودي دعوة إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وهو ما يدل على استمرار توتر العلاقات بين البلدين المسلحين نوويا.



يشار إلى أنه في الانتخابات الأخيرة، فاز حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة مودي بـ303 مقاعد في مجلس النواب المكون من 542 عضوا موجها ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي حصل على 52 مقعدا فقط.