الخارجية الأمريكية: وحدة دول الخليج مهمة لمواجهة إيران والإرهاب

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، على أن وحدة دول مجلس التعاون الخليجي العربي مهمة لمواجهة إيران ومواجهة الإرهاب بالمنطقة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي من واشنطن اليوم الخميس، أن التجاوب مع سياسة "تصفير النفط الإيراني" ناجحة، وذلك وفق قناة "الحرة".



وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو أكدا أن لا تمديد للإعفاء من العقوبات على إيران مجددا.



وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن توقع المضي قدما بمؤتمر البحرين الاقتصادي بشأن القضية الفلسطينية رغم التطورات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وتستضيف السعودية اليوم قمتين عربية وأخرى خليجية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتصدي للتهديدات الإيرانية المتزايدة وتصعد الإرهاب.