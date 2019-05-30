مى عمر: تمردت على دور «الفتاة الكيوت» وأحلم بتقديم الصعيدية

شعرت بالخوف من شخصية فرح فى «ولد الغلابة».. ولم أتعاطف معها

زوجى لم يرشحنى للعمل معه.. ولا أجد عيبًا إن فعل ذلك فهو مخرج





نجحت النجمة الشابة مى عمر فى حجز مكان ثابت فى الماراثون الدرامى الرمضانى بأدائها المتميز، وفاجأت جمهورها خلال الموسم الجارى بـ«دور شرير» فى مسلسل «ولد الغلابة».

وقالت الفنانة الواعدة، فى حوارها مع «الدستور»، إنها تعلمت التواضع والالتزام من الفنان أحمد السقا، نافية أن يكون زوجها المخرج محمد سامى رشحها للمشاركة فى العمل.

وأضافت أنها شعرت بالخوف خلال تصوير شخصية «فرح» بالمسلسل، كاشفة عن أنها تحلم بتقديم دور فتاة صعيدية، وتتمنى المشاركة فى عمل درامى طويل يمتد إلى ٦٠ حلقة.



■ بداية.. كيف انضممت لفريق عمل مسلسل «ولد الغلابة»؟

- رشحنى للدور المنتج صادق الصباح والفنان أحمد السقا، وما قيل بشأن إننى فُرضت على العمل غير صحيح، فكان من المفترض أن أقدم مسلسلًا مع شركة الصباح قبل عامين، لكن لم أستطع المشاركة فى العمل بسبب الحمل والولادة، ولذلك رشحنى المنتج لـ«ولد الغلابة» تعويضًا عن العمل الذى تأجل.

والبعض قال إن زوجى المخرج محمد سامى هو من رشحنى للعمل، وهذا لم يحدث، على الرغم من أنه مخرج العمل الذى يحق له بطبيعة الحال اختيار الممثلين المشاركين فى عمله، وأؤكد أن «سامى» لا يتعامل معى فى «اللوكيشن» كزوجة، بل إنه يقسو علىّ فى بعض الأحيان حتى لا يقال إنه يفضلنى على أىّ ممثل فى العمل.

■ ماذا عن ردود الأفعال حول دورك فى المسلسل؟

- شعرت بسعادة كبيرة بسبب تفاعل الجمهور فى الشارع مع شخصية «فرح» ومع جميع الشخصيات فى المسلسل، والحمد لله حققنا نجاحًا كبيرًا بدءًا من عرض الحلقة الأولى.

وردود الأفعال كانت إيجابية تجاه عناصر العمل، فالمسلسل مكتوب بطريقة خاصة تشعر المشاهد بأن السيناريو يضم ٣ مسلسلات وليس مسلسلًا واحدًا، لذا أرى أننى محظوظة بالمشاركة فى «ولد الغلابة»، وأشعر بأننى أتحمل المسئولية تجاه اختياراتى عامًا بعد عام، نظرًا لمشاركتى أمام نجوم لهم ثقل فى الوسط الفنى، فنجاح العمل بهذا الشكل سيجعلنى أفكر جيدًا قبل قبول أى دور فى المستقبل.

■ ما الصعوبات التى واجهتك فى التحضير لشخصية «فرح»؟

- أعتبر شخصية «فرح» من أهم الشخصيات التى جسدتها خلال مشوارى الفنى، فقد تمردت على شخصية «الفتاة الكيوت» التى اعتدت تقديمها، وجسدت لأول مرة شخصية صعبة ومركبة وغير متزنة، فلا يستطيع أحد تحديد ما إذا كانت «فرح» شريرة أم طيبة، لأن الشخصية تمر بتحولات كثيرة تظهر فى أدائها التمثيلى، وتقدم مشاهد تعتمد على تعبيرات الوجه فقط، وهو ما جعلنى أشعر بالخوف خلال التصوير.

ولكن هذا لا يعنى أننى تعاطفت مع «فرح»، فأنا أراها قاتلة ولا توجد مبررات لما تفعله، وشعرت بأنها تفقد السيطرة على تفكيرها فى بعض الأحيان، ففى كثير من المشاهد يحدث لها شلل عن التفكير فى أى موقف تواجهه، وقد حرصت على أن تكون صورة الشخصية طبيعية بشكل كبير، فلم أعتمد على المكياج.

■ هل واجهت صعوبة فى تصوير مشهد ما؟

- جميع المشاهد كانت صعبة، ولكن المشهد الأصعب كان قتل وحرق «عزت - هادى الجيار» و«ضاحى- محمد ممدوح» فهو من أصعب المشاهد التى مرت على فريق العمل ككل، فبشكل مفاجئ تنتهى حياة «عزت» و«ضاحى» فى الحلقة العاشرة بعد أن كانا يحركان الأحداث، وهو شىء أراه جديدًا فى الدراما المصرية، وهو ما أدى إلى تسارع الأحداث ودخول العمل فى صراعات متشعبة.

■ كيف كان تعاونك الأول مع أحمد السقا؟

- أنا محظوظة بالوقوف أمام فنان بحجم أحمد السقا، فقد استفدت من تجربتى معه وتعلمت منه أن أحافظ على التواضع، مهما زادت الشهرة، وأن صناعة ضجة عبر السوشيال ميديا والتعالى على الجمهور والزملاء لا يضع الممثل فى المقدمة بل يجعل مستواه يتراجع، كما تعلمت منه الالتزام.

وعلى المستوى الشخصى، أرى أن «السقا» شخص طيب ومتعاون ويتمنى النجاح لكل من حوله ويشجعهم لتقديم أفضل ما لديهم من قدرات تمثيلية، فهو يعطى كل الموجودين حوله طاقة إيجابية وهو ما ينعكس بشكل كبير على كل المشاهد التى جمعت بينه وبين أبطال العمل، وأعتقد أننى خرجت من المسلسل بأصدقاء جدد على رأسهم «السقا».

■ البطولة النسائية فى «ولد الغلابة» كانت موزعة على أكثر من ممثلة.. ما رأيك؟

- أعتقد أن البطولة النسائية الجماعية فى «ولد الغلابة» كانت مقصودة، وذلك لخلق حالة من التنافس الشريف بين بطلات العمل، فكل بطلة فى المسلسل لها دورها الذى تجتهد فيه وإذا تم حذفه سيخل بمضمون العمل، وهو ما أدى إلى تركيز كل ممثلة فى إتقان دورها وتقديم صورة جيدة للجمهور فى مباراة فنية كبيرة.

■ كنت ستقدمين دور فتاة صعيدية فى بداية التحضير للمسلسل.. ما سبب تغيير الدور؟

- عندما وافقت على المشاركة فى العمل كنت أتصور أننى سأقدم دور فتاة صعيدية، وبدأت فى تخيل الشخصية التى سأجسدها، لكننى فوجئت بأن شخصية «فرح» قاهرية وتعيش فى الصعيد.

وأحب أن أوضح أن ما قيل حول أننى كنت مرشحة لشخصية أخرى غير صحيح، فقد تم ترشيحى لتجسيد شخصية «فرح» منذ البداية، ووجدت أن الدور جديد جدًا ومكتوب بشكل احترافى، وهذا شجعنى على المشاركة فى العمل، لأننى أحب أن أقدم أدوارًا متنوعة للجمهور، ولكن هذا لا يمنع أننى أحلم بتقديم شخصية فتاة صعيدية خلال المستقبل.

■ ألا تحلمين بتقديم بطولة مطلقة؟

- البطولة المطلقة لا تشغلنى حاليًا، وكل ما أفكر فيه هو تقديم عمل جيد يترك بصمة لدى الجمهور ويجعلهم يرغبون فى مشاهدته فى أى وقت يعرض خلاله، ولتحقيق ذلك أحاول أن أصنع حالة حب بينى وبين السيناريو.

ولكى أوافق على أى سيناريو لا بد أن تكون الفكرة جديدة والدور مختلف عما قدمته قبل ذلك، فما الفائدة من تقديم شخصية قدمتها فى الماضى؟!

وأؤكد أننى سعيدة بزميلاتى اللاتى قدمن بطولات مطلقة فى رمضان، وأوجه لهن التحية بسبب شجاعتهن ونجاحهن فى حجز مكان للمرأة على الشاشة ومناقشة قضايا تهم البيت والمجتمع المصرى.

■ هل يزعجك نقد رواد السوشيال ميديا أو الجمهور العادى؟

- أحترم كل الآراء سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكننى أفضّل النقد البناء الذى يوجهنى لتطوير أدائى التمثيلى، والبحث عن نقاط الضعف فيما أقدمه، وتقديم أداء يليق بالمشاهد، ومن الطبيعى أن تكون هناك تعليقات سلبية فلا يوجد إنسان كامل- فالكمال لله وحده- ولكنى لا ألتفت إليها لأن أصحابها ينتقدون لمجرد الهجوم فقط.

■ أتحرصين على المشاركة بشكل دائم فى كل موسم رمضانى؟

- أحب أن أقدم عملًا واحدًا فى كل عام، أو أن أحصل على استراحة محارب إن لم أجد العمل المناسب لى، ولا أنكر أن موسم رمضان له مذاق خاص لأى فنان، وأن أى ممثل يرغب فى المشاركة بشكل مستمر.

ولكن فى الفترة الأخيرة أصبحت الدراما تقدم على مدار العام مسلسلات ذات ٤٥ حلقة و٦٠ حلقة، وأتمنى أن أشارك فى بطولة أحد هذه المسلسلات فى الفترة القادمة، وأستطيع أن أقول إن اختياراتى أصبحت أكثر نضجًا مقارنة بالأعوام الماضية.

■ كيف أثرت قلة عدد المسلسلات المشاركة فى الموسم الرمضانى على المنافسة؟

- أعتقد أن قلة عدد المسلسلات المشاركة فى الماراثون الرمضانى هذا العام صنعت نوعًا من المنافسة الشريفة بين الأعمال، وكانت التجربة مفيدة لصناع الدراما وللجمهور الذى حصل على وجبة درامية دسمة.

ومن مميزات هذا العام عدم التشابه بين المسلسلات المشاركة، ولاحظت أن كل نجم يحاول إثبات نفسه على الساحة.

وأرى أن عدم عرض المسلسلات على موقع «يوتيوب» جعل سوق الدراما المصرية منضبطة، بعد اختفاء نسب المشاهدة المزيفة، فأصبح المشاهد هو المقياس الحقيقى لنجاح أى عمل، وأتمنى بالطبع زيادة الأعمال إذا كانت السوق تتطلب ذلك.

■ هل سنراك على المسرح قريبًا؟

- لا.. فالمسرح خطوة مؤجلة بالنسبة لى خلال هذه الفترة، فهو يحتاج إلى تفرغ ومجهود كبير وهو ما لا أستطيع فعله فى ظل وجود ابنتى الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية.

■ ما الأعمال الجديدة التى ستقدمينها مستقبلًا؟

- وقعت على عقد للمشاركة فى عمل درامى جديد لن أستطيع الإفصاح عن تفاصيله فى الفترة الحالية، وقررت التركيز فى السينما بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وما زلت فى مرحلة قراءة عدد من الأعمال ولم أحسم أمرى بشأنها، كما أن هناك فيلمًا يجمعنى بظافر العابدين نستعد لاستئناف تصويره خلال الفترة المقبلة.



