قائد الجيش اللبناني يبحث مع مسئول بريطاني برنامج المساعدات العسكرية

أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، مباحثات مع المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود اللبنانية الجنرال لامب جرايمي، والوفد المرافق له، تم خلالها البحث في برنامج المساعدات العسكرية البريطانية لضبط الحدود البرية اللبنانية وإحكام السيطرة الأمنية عليها.



يشار إلى أن بريطانيا تقدم مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة اللبنانية، على نحو ساهم في تمكين الجيش من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.