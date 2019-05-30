القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
سياسي
الخميس 30/مايو/2019 - 06:30 م

"ألفاظ سوقية وإعلانات".. "الأعلى للإعلام" يستعرض تقريره حول دراما رمضان

ألفاظ سوقية وإعلانات..
الحسين عبيد
dostor.org/2649129

عقدت اليوم لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس ورئيس لجنة الدراما، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسل في مختلف الشاشات.

وتبين من تقارير الرصد انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%، وأن هناك 3 مسلسلات الأقل مخالفة على مدار الأسابيع الثلاثة وهي "حكايتي ولآخر نفس، وطلقة حظ".

واستعرضت اللجنة الأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال شهر رمضان وتم الاتفاق على عمل تقرير من المادة الموضوعية والاهتمامات والهموم التي شغلت الكتاب وتمت معالجتها ومضامين ما تم تقديمه وعلاقة ذلك باهتمامات الأسرة وقربها أو بعدها عن القضايا المطروحة في الحاضر.

كما ناقشت لجنة الدراما غياب المسلسل التاريخي والديني والسمات الخاصة البارزة بفنون الترفيه وأسلوب توظيفها ومدى قربها أو بعدها مما يشغل افراد المجتمع والأسرة بشكل خاص باعتبارها المستقبل الرئيس لهذه الأعمال.

واهتمت اللجنة في اجتماعها بتغول الإعلانات على المادة الدرامية وناقشت أسلوب مواجهة هذا العدوان الذي يتم منذ سنوات.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من الدكتورة هدي زكريا عضو الأعلى للإعلام، والناقدة خيرية البشلاوي والسيناريست هاني كمال والمخرج أحمد صقر بالإضافة لأعضاء اللجنة الفنية للرصد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أقل من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ أقل من شهرين

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

الآن

محمد الباز: البوذية تستهدف وصول الناس للسعادة والراحة النفسية

حريق يلتهم 60% من مجمع مطاعم رأس البر بدمياط.. وخسائر بـ2 مليون جنيه

آراب ويكلي: نتنياهو هادئ بشكل غير معهود بشأن أزمة الخليج

الباز: الإمارات أحد مواطن تسكين "الإنسانية" في العالم

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

سواريز على رأس قائمة منتخب أوروجواي استعدادا لبطولة كوبا أمريكا

راموس يحسم الجدل حول رحيله عن ريال مدريد

الشغب يوقف مباراة الملعب التونسي مع النجم الساحلي وهبوط مستقبل قابس

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

الرئيس نيوز

ننشر نص "وثيقة مكة" الموقعة من 1200 عالم

50 مليار جنيه استثمارات "الكهرباء" خلال العام المقبل

"دودة الحشد الخريفية" آفة جديدة تظهر في أسوان

الآلاف يشيعون جنازة مدير أمن أسيوط في مسقط رأسه

إطلاق "شبكة تحالف" الحقوقية بمشاركة 6 منظمات

كشكول

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

الأمير يتفقد امتحانات دراسات بوسعيد

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 82.3 %

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينج

حقائق "مخيفة" عن فرشاة الأسنان.. كيف تحمي نفسك؟

الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎