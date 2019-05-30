"تعليم الأقصر" تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر عبداللطيف أحمد عمران، أسماء الطلاب الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 التي اعتمدها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 82.3%.



وشهدت أسماء الطلاب الأوائل تفوق ملحوظ للفتيات الفائزات بالمراكز الأولى وهم بالترتيب: رغد عبد الرحيم أحمد مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات – أسنا، آلاء حسن محمود مدرسة الشيخ رزق الاعدادية المشتركة – أسنا، سارة عبد النبى محمد مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية – الزينية، داليا مصطفى محمد مدرسة اسنا الاعدادية بنات – إسنا، احمد ناجح أحمد مدرسة المساوية الاعدادية – اسنا، محمد علاء عبد الحميد مدرسة اسنا الرسمية لغات – اسنا، دينا سعدى خيرى مدرسة المعلا الإعدادية – إسنا، شهد حسني محمد مدرسة الضبعة الإعدادية بنات – القرنة، كريم أحمد حافظ مدرسة كاثوليك نجع الصياغ – الأقصر، رانيا ثابت أحمد مدرسة الندافين الإعدادية – الطود.



وأوضح عمران، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية كان قد بلغ 16818 طالبا وطالبة حضر من بينهم 16710 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 13753 طالبا وطالبة بنسبة 82.3%.



وجاءت نتيجة إدارة الزينية أعلى الإدارات بنسبة نجاح بلغت 89.8 % ثم إدارة الأقصر بنسبة 89.4 % ثم إسنا بنسبة 85.1% والبياضية بنسبة 82.1 %، وإدارة الطود بنسبة 80.3 % وأرمنت بنسبة 79.4 %، واخيرا إدارة القرنة بنسبة نجاح 69.8%.



وتقدم محافظ الأقصر للطلاب بالتهنئة بالنجاح متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم.