مد ساعات عمل محطات غاز تموين السيارات بالعريش إلى 18 ساعة

أعلنت محافظة شمال سيناء زيادة مدة عمل محطة الغاز لتمويل السيارات بالعريش، وذلك تيسيرا على السائقين والمواطنين وتخفيف شدة الزحام عليها.



وقال محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة -في تصريح اليوم الخميس- إنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية تقرر مد ساعات العمل في محطة الوقود المخصصة لتزويد السيارات بالغاز لتصل إلى مدة 18 ساعة يوميا اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا.



وأشار المحافظ إلى أن هذه التيسيرات لتخفيف العبء عن المواطنين ومنع تكدس السيارات، مطالبا السائقين بالالتزام بالتوقيتات المحددة.



يذكر أن محطة تمويل السيارات بالغاز الوحيدة بالعريش كانت تشهد زحاما كبيرا من السائقين.. مما كان يؤدي إلى انتظار السائقين وأصحاب السيارات لساعات طويلة للحصول على الغاز اللازم لتحريك سياراتهم، وكان ذلك مثار شكوى الجميع وكانت المطالبة بزيادة ساعات عمل المحطة أمر لابد من تحقيقه لتخفيف الزحام.