أندريا بيتكوفيتش تتأهل للدور الثالث لبطولة رولان جاروس للتنس

تأهلت اليوم الخميس، اللاعبة الألمانية اندريا بيتكوفيتش للدور الثالث لبطولة رولان جاروس للتنس ثانى البطولات الاربع الكبرى للعام الحالي.



جاء تأهل اندريا بيتكوفيتش بعد تغلبها على التايوانية سو وي هسي بمجموعتين لمجموعة بواقع 4-6 و6-3 و8-6.



كما تأهلت لنفس الدور اللاعبة الروسية أنا بيلينكوفا بعد فوزها على كارولين جارسيا الفرنسية المصنفة رقم 24 بمجموعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات 1-6 و6-4 و6-4.



وتأهلت لاعبة بورتريكو مونيكا بويج بعدما فازت على الروسية دارسيا كاستكينا المصنفة رقم 21 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1.