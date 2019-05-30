"تموين الإسكندرية" تكشف حقيقة فصل الإنترنت عن مكاتبها

قال المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول فصل خدمة الإنترنت عن مكاتب التموين بسبب عدم دفع الفواتير.



وأضاف "سعد الله" في بيان اليوم الخميس، بأن نظرا لما يتم تداوله من شائعات بأن جميع مكاتب التموين التابعة لمديرية تموين الأسكندرية والتى يبلغ عددها 25 مكتبا مفصول عنهم خدمة الإنترنت لعدم دفع الفواتير، لذا نهيب بالسادة الراصدين توخى الدقة.



وأشار إلى أن جميع مكاتب التموين بمحافظة الأسكندرية، تعمل بصورة طبيعية ومتواجد بها خدمة الإنترنت ماعدا مكتب تموين العامرية فقط نظرًا لتغيير نظام الدفع مع الشركة المتعاقد معها، حيث تم تجهيز المستخلص المالى له وستتوافر الخدمة به يوم الأحد القادم مباشرة بعد انقضاء إجازة يومي الجمعة والسبت.