زين طه الفشنى: والدى أحيا زفاف الملك فاروق.. والمرض منعه من تسجيل القرآن فى الإذاعة

كتب الشيخ طه الفشنى اسمه بماء الذهب فى سجل الخالدين، كواحد من العظماء القلائل فى زمانه الذين جمعوا بين فنون التلاوة والتواشيح والابتهالات، وبات، رغم رحيله، علمًا فى تلاوة القرآن ورائدًا من رواد التواشيح والمقامات والابتهالات الدينية حتى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.

«الدستور» ذهبت إلى منزل الشيخ، حيث التقت نجله المستشار زين طه الفشنى، وتطرقت معه لذكرياته مع الوالد، وسألته عن أصدقائه من كبار المشايخ والقراء، وتطرقت معه لبعض المواقف الإنسانية التى لا يعرفها كثيرون عن حياة شيخ المنشدين.





■ كيف بدأت علاقة الشيخ طه الفشنى بعالم القرآن الكريم والابتهالات الدينية؟

- بدأت منذ الصغر، فوالده كان أول من تنبأ له بذلك منذ كان طفلًا يحفظ القرآن فى كُتاب «الفشن» ببنى سويف، وكان والده يقول كلما سمعه يقرأ القرآن: «ابنى طه سيستمع إليه الملوك والرؤساء، وسيقرأ عليهم وبحضورهم»، وهى النبوءة التى تحققت بالفعل بعد ذلك.

الشيخ طه الفشنى كان متميزًا فى القراءة، حتى عندما كان تلميذًا فى المدرسة، فذات مرة سمعه ناظر المدرسة وهو يقرأ فأصر على أن يتلو آيات من القرآن يوميًا فى طابور الصباح وأن يقرأ دائمًا فى جميع احتفالات المدرسة، وبعدها أتم حفظ القرآن ثم تعلم القراءات، وتدرج فى الدراسة الدينية والعامة حتى تخرج فى مدرسة المعلمين عام ١٩١٩.

بعدها جاء الشيخ إلى القاهرة، والتحق ببطانة الشيخ على محمود، ثم ذاع صيته بعد ذلك والتحق بالإذاعة المصرية سنة ١٩٣٧، وعين قارئًا بجامع السيدة سكينة منذ عام ١٩٤٠ وحتى وفاته، وظل طوال عمره مدرسة متفردة فى التلاوة والإنشاد وعلمًا من أعلام فن المقامات، كما تم اختياره عام ١٩٦٢ رئيسًا لرابطة القراء خلفًا للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى.

■ إذن كانت موهبته فى القراءة والابتهال قد بدأت منذ الطفولة.. فهل ورثها أحد أبنائه؟

- لا، لم يرث أحد من أبنائه الموهبة، لكنه كان يرى أننى من الممكن أن أكون خليفته فى الابتهال لأننى أمتلك صوتًا جيدًا، وكان يقول لى دائما إن خامة صوتى جيدة، لكنها بحاجة إلى التدريب والإنشاد ضمن بطانة أو كورال أولًا، ثم يمكننى بعدها الاستقلال والإنشاد بمفردى.

وحدث ذات مرة أنى جلست صدفة مع رئيس إذاعة القرآن الكريم، فطلب منى الاستماع لصوتى، فأنشدت بيتين من أبيات والدى، فعلق قائلًا: «لو تدربت فربما تصبح المبتهل الأول فى مصر»، لكنى لم أستكمل ذلك الطريق وشغلت عنه بدراسة القانون.

■ من كانوا أصدقاءه من بين المشاهير؟

- كانت تجمعه صداقة بالشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وكان كثيرًا ما يجتمع بالمنشاوى فى الأمسيات الخاصة والليالى الرمضانية، خاصة تلك التى كان يقيمها الملك فاروق ويسمتع فيها للشيخين باهتمام شديد، واستمر ذلك أيضًا فى الليالى التى استمرت بعد ثورة ١٩٥٢.

وعلى العموم كان المشاهير من أهل القرآن أناسًا متواضعين يتّسمون بالمودة مع بعضهم البعض، وحتى المنافسة بينهم كانت حميدة وشريفة، خاصة أن كلًا منهم كان يعد مدرسة مستقلة فى ذاته.

■ كيف كانت علاقته بالفنانين والملحنين؟

- كان للشيخ الفشنى علاقة جيدة بعدد من كبار الملحنين الذين كانوا يلحنون له بعض القصائد، من أمثال الراحل محمد عبدالوهاب والشيخ زكريا أحمد، وكذلك علاقة جيدة بالشاعر سيد شطا، لكنه كان يحب أن يؤدى قصائده بألحانها دون موسيقى.

وحين سأله البعض عن سبب ذلك كان رده: «إحنا بنقول موسيقى»، لذلك قال عنه الموسيقار الراحل عمار الشريعى: «الشيخ الفشنى كان بيلف على مقامات العالم كلها فى بيت واحد».

■ فى وجهة نظرك.. ما الذى ميّز الفشنى عن أقرانه من أعلام التلاوة والابتهال؟

- ميزه أنه أتقن قواعد وفنون تلاوة القرآن الكريم والابتهال والتواشيح والإنشاد الدينى جميعًا، وهى مسألة نادرة الحدوث، فمن السهل أن يجمع المرء بين إتقان موهبة أو اثنتين لكن الجمع بين كل ذلك هو شىء صعب، فمثلًا الشيخ النقشبندى رغم قوة صوته فى الابتهالات لم يكن بارعًا بنفس القدر فى التلاوة، وكذلك الشيخ البهتيمى الذى كان بارعًا فى التلاوة لكنه لم يكن مميزًا فى التواشيح والابتهالات.

■ لماذا لم يسجل الشيخ الفشنى المصحف المرتل بصوته للإذاعة؟

- كان من المفترض أن يسجل الشيخ طه الفشنى المصحف المرتل بصوته على غرار ما فعله المشايخ عبدالباسط والمنشاوى والحصرى ومصطفى إسماعيل، لكن مرضه منعه من ذلك، نظرًا لإصابته بمرض فى القلب جعله لا يستطيع تسجيله.

■ قرأ الشيخ الكبير أمام عدد من الملوك والرؤساء ونال عددًا من التكريمات.. فأيها كان أقرب إلى قلبه؟

- سأكشف عن معلومة لا يعرفها إلا قليلون وهى أن الشيخ طه الفشنى أحيا زفاف الملك فاروق مع عبدالوهاب وأم كلثوم، وأنشد فيها قصيدة لحنها له عبدالوهاب، خاصة أن إحياء هذه المناسبات كان قديمًا يضم الإنشاد وقراءة القرآن، وكان الملك فاروق يحرص دائمًا على الاستعانة بالشيخ فى جميع المناسبات.

وبعد ثورة ١٩٥٢، أهدى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الشيخ الفشنى طبقًا من الفضة ممهورًا بتوقيعه تقديرًا لتميزه فى القراءة والإنشاد، أما الرئيس السادات فكان يحب الشيخ أكثر من غيره نتيجة طبعه كشخص متدين وذواق للقرآن، وكان دائمًا ما يسند إليه إحياء الليالى الرمضانية، وكرمه أكثر من مرة فى حياته وبعد وفاته.

كما نال الشيخ تكريمات عديدة من الملوك والرؤساء حتى بعد وفاته، فمنحه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام ١٩٩١ وتسلمتُه شخصيًا منه، كما وضع اسمه فى «سجل الخالدين» بوزارة الثقافة عن فئة الإنشاد الدينى.

■ ما أكثر المواقف التى مرت بحياة الشيخ طرافة؟

- كان ذات ليلة يحيى أحد الأفراح فى أسيوط، وكانت الأفراح وقتها لا تتم إلا بعد تلاوة القرآن وبعض الإنشاد والتواشيح الدينية، وفى هذه الليلة بدأ الشيخ تلاوة القرآن ثم بدأ فى التواشيح حوالى الساعة ١١ ليلًا، ووصل وقتها لبيت يقول فيه: «استوى المقام» وكرره بعدة طرق مختلفة.

وفوجئ الشيخ بعمدة البلد يقف من بين الحاضرين، ويحلف عليه بالطلاق أن يظل يكرر هذا البيت حتى مطلع الفجر، فاضطر الوالد إلى تكرار القصيدة وإعادتها وتكرار البيت نفسه لعدة ساعات حتى لا يقع يمين العمدة.

