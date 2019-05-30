اعتقال الرئيس السابق لاتحاد الكرة في جنوب السودان لاتهامه بالفساد المالي

اعتقلت شرطة جنوب السودان الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في جنوب السودان شبور قوج، بعد تعرضه لعقوبات من جانب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على خلفية اتهامه بالتورط في فساد مالي وسوء إدارة أموال المؤسسة.



كان الفيفا قد أصدر عقوبات ضد شبور الأسبوع الماضي تنص علي منعه من مزاولة أي نشاط ذي صلة بالرياضة لفترة 10 سنوات بعد أن أظهرت تحقيقات أجرتها لجنة تابعة للاتحاد الدولي العام المنصرم تورطه في اختلاسات مالية تصل إلى 499 ألف دولار.



وقال الرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم في جنوب السودان فرانسيس أمين إن الشرطة اليوم الخميس أنه تم القاء القبض على شبور قوج في جوبا أس الأربعاء، بعد الاتهامات التي وجهت إليه من جانب الفيفا.



وأضاف "تم القبض على رئيس الاتحاد السابق لتهم تتعلق بقضايا فساد وسوء إدارة أموال الاتحاد الوطني لكرة القدم، كما أنه فشل في تسليم كافة متعلقات الاتحاد التي كانت بحوزته من بينها سيارة وبعض الأوراق الخاصة بملكية الأراضي التي تتبع للاتحاد".



وأشار أمين إلى أن شبور قوج فشل أيضًا في توضيح الأسباب التي قادته لاستدانة مبلغ 830 ألف دولار من بعض الأشخاص خلال فترة رئاسته للاتحاد، موضحًا أنه لا يزال قيد الحبس بأحد أقسام الشرطة في جوبا.