ترامب: فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة أمر سيء جدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، ما يدفع الدولة العبرية إلى انتخابات جديدة في سبتمبر القادم.



وفي تعليق مقتضب على الموضوع، قال ترامب اليوم الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض: "ما حدث في إسرائيل أمر سيئ جدا، لكن الآن يعودون إلى مرحلة انتخابات".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإسرائيليين ليسوا في حاجة إلى انتخابات جديدة، وخاصة أنهم يواجهون أصلا كثيرا من الاضطرابات في هذا "المكان الصعب".



وسبق أن أبدى ترامب الأسبوع الجاري أمله في أن يتمكن نتنياهو من إخراج المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة من طريق مسدود ما سيخدم تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.