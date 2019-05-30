شيخ الأزهر: الجامعات الأفريقية عليها مسئولية النهوض بالقارة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، وفد اتحادات الجامعات الأفريقية.



أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن دعم الأزهر الكامل لاتحاد الجامعات الأفريقية وذلك في إطار جهوده التي يبذلها تجاه شعوب أفريقيا، مؤكدًا أن الجامعات في أفريقيا عليها مسؤولية النهوض بالقارة الأفريقية لوضعها في مصاف العالم المتقدم، لأن العلم هو أساس أي نهضة حقيقية.



من جانبهم؛ قدم أعضاء وفد اتحادات الجامعات الأفريقية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته الكريمة للاتحاد ودعمه له، مؤكدين أن الأزهر يضطلع بدور محوري في نشر قيم التعايش والسلام ومواجهة التطرف والإرهاب في أفريقيا، بما يحقق الاستقرار لدول وشعوب القارة، وهو الدور الذي يقوم به الأزهر من خلال بعثاته التعليمية واستقباله آلاف الطلاب الأفارقة للدراسة في مختلف مراحله التعليمية.