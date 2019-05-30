الرئيس التونسي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى جدة، اليوم الخميس، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.



وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي - وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



كما وصل إلى جدة رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس النيجر إيسوفو محمدو للمشاركة في القمة العربية وكان في استقبالهما نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر رئيس بعثة الشرف السفير تركي بن ناجي العلي.